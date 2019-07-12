Alevlere teslim olan kamyonu itfaiye ekipleri böyle söndürdü

-İtfaiyenin müdahalesi



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yanan kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Ankara-İstanbul Karayolu Sanayi kavşağında bir kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

