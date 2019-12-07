Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

-Yangını söndürme çalışmalarından detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Gökbel Köyü’nde meydana geldi. Şükrü İncebacak’a ait iki katlı ahşap ev de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı ahşap ev ile odunluğu sardı. İhbar üzerine olay yerine Yenice Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, tamamen yanan ahşap küle döndü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.



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