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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alevler arasında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı İzle

Alevler arasında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı İzle

yangın yerinden görüntüler,

Kereste Deposu Yangın Yeri Harekete Geç Yangına Müdahale Trol 

-kediyi getiren vatandaş,
-içeriden çıkardığını söylemesi,
-söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri detaylar

( GAZİANTEP ) - Gaziantep'te bir kereste deposunda çıkan yangında alevler 2 saati bulan çalışmayla kontrol atına alındı GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir kereste deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alevler 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde (KÜSGET) bulunan ve orman ürünlerinin satışının yapıldığı bir depoda akşam saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen toplam 18 araç ve 48 personelden oluşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Bitişikteki bir iş yerine de sıçrayan alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Alevler arasından kedi kurtarıldı İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım eden vatandaşlar, alevler esnasında içeriden kedi sesi geldiğini duydu. Yoğun gaz ve dumana rağmen harekete geçen vatandaşlar, içerideki kediyi bularak dışarıya çıkardı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Zaman zaman alev alan keresteler nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin iş yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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