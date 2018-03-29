Alevi-Bektaşiler Ankara'da buluşacak - NEVŞEHİR İzle
- Heyetin Hacı Bektaş - ı Veli Külliyesini ziyareti - Heyetin Hacı Bektaş - ı Veli'nin türbesini ziyareti - Sema gösterisi - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ile röportaj - Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sadık Labban ile röportaj - NEVŞEHİR (AA) - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından hafta sonunda Ankara'da düzenlenecek "Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri" konulu etkinliğe katılmak üzere 25 farklı ülkedeki Alevi - Bektaşilerden oluşan heyet Nevşehir 'e geldi.Aralarında Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sadık Labban'ın da bulunduğu, çoğunluğu Azerbaycan, Türkmenistan, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus, Lübnan, Mısır, Irak ve Kosova'dan katılım sağlayan çeşitli ülke temsilcilerinden oluşan 250 kişilik heyette akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi - Bektaşi dedeleri yer alıyor.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Balkanlar ve Arap ülkelerinde yaşayan Alevi Bektaşi toplulukları arasındaki dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesinin amaçlandığını belirtti. Daha önce Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen programların ardından bu yıl ikinci kez Ankara'da bir araya gelineceğini aktaran Özdemir, etkinlik sayesinde Anadolu'da yaşayan Alevi - Bektaşi kültürünün çeşitli ülkelerde de tanıtıldığını kaydetti. Özdemir, şöyle konuştu:"Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun desteğiyle etkinliğimizin dördüncüsünü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştireceğiz. 21. yüzyılı kardeşlik ve barış yüzyılı olarak kabul ediyoruz. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun yeryüzünde yaşayan tüm canlıların sevgiyle yaşamasını istiyoruz. Balkanlar ve Arap ülkelerinde bugüne kadar yaptığımız programlarda geçmişte yaşayan erenlerin insanlık için yaptıklarını anlatmaya çalıştık. Bu projeye destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanlık Tanıtma Fonu'na teşekkür ediyorum. Bu sayede, biz Anadolu'da yaşayan Alevi - Bektaşi kültürünü, çeşitli ülkeden katılımcılar aracılığıyla yaklaşık 80 ülkede tanıtıyoruz."Özdemir, heyet olarak Çanakkale'yi de ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.Heyet, Ankara'daki etkinlik öncesi ilk ziyaretlerini Nevşehir 'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne yaptı.Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret eden katılımcılara müze müdürü Ayşe Akan tarafından külliyenin tarihi ve önemi hakkında bilgi verildi. Hacı Bektaş Veli'nin türbesinde dua eden katılımcılar, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Semah Topluluğu'nu izledi.Buradaki programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sadık Labban, Külliyeyi ziyaretlerinde, günümüze kadar muhafaza edilmiş eserleri inceleme imkanı bulduğunu, Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret ettiğini belirtti. Labban ayrıca, programın gerçekleştirilmesine sağladığı katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu kaydetti.