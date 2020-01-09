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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale

Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale

Evin yanma anı

Diyalog Yangına Müdahale 

-Hortumla söndürme çabaları ve diyaloglar
-Detaylar

( ORDU )- Ordu’da tek katlı bir ev alevlere teslim oldu, çevredekiler itfaiye ekipleri gelene kadar su hortumuyla evi söndürmeye çalıştı ORDU

- Ordu’nun İkizce ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yandı. Çevredekiler, itfaiye ekipleri gelene kadar evi, hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. Yangın, ilçeye bağlı Devecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Con isimli şahsa ait tek katlı bir evde, içerisinde kimsenin olmadığı esnada yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar yangına kendi çabalarıyla müdahale edip, itfaiye ekiplerine de bilgi verdi. Bir vatandaş ise ekipler gelene kadar hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilerin, "Mutfakta tüp var, yaklaşma, bomba gibi patlayabilir" çağrılarına rağmen şahsın, hortumla söndürme çabaları devam etti. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev ve eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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