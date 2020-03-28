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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Alev Kuleleri'nde 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajı - BAKÜ

Alev Kuleleri'nde 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajı - BAKÜ

Alev Kuleleri'nde "Biz birlikte güçlüyüz" mesajı - BAKÜ - Alev Kuleleri'nin yeni tip koronavirüse karşı mücadele mesajlarıyla ışıklandırılmasıBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'nün ünlü yapısı ve mimari sembollerinden Alev Kuleleri, yeni tip koronavirüse karşı mücadele mesajlarıyla ışıklandırıldı.Alev Kulelerinde "Evde kal Azerbaycan", "Azerbaycan doktorlarına aşk olsun" sözleri ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün bir hastane açılışında koronavirüsle mücadele konusunda seslendirdiği "Biz birlikte güçlüyüz" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs Hastane İlham Mimari Başkent 

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