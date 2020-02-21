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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Alev alev yanan LPG’li otomobil küle döndü Haberi

Alev alev yanan LPG’li otomobil küle döndü Haberi

Yanan araçtan görüntü

Polis Karya Köprülü Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halinde dumanların yükseldiği LPG’li otomobil alev alev yandı. Sürücüsün son anda çıktığı otomobil, tamamen yanarak küle döndü. Yangın sabah saatlerinde Körfez D-100 yanyol 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet N.İ. idaresindeki 41 ACS 006 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra D-100 karayolunda seyir haline geçti. Bir süre ilerleyen otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü, 95 Evler köprülü kavşağında aracını durdurarak hızla dışarı çıktı. Sürücünün dışarı çıkması sonrası alev alan otomobil yanmaya başladı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Uzun süren müdahale sonrasında alev alev yanan otomobil söndürüldü. Tamamen yanan otomobil küle dönerken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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