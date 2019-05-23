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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alev alev yanan hastane havadan böyle görüntülendi

Alev alev yanan hastane havadan böyle görüntülendi

drone görüntüsü

Hastane Yangın Paniği Tekerlekli Sandalye Trol 

-Dumanların yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi
-Alevlerin yükselmesi
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kadıköy’de hastanede yangın paniğinin havadan görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL

- Kadıköy’de dün özel bir hastanenin jeneratör dairesinde çıkan yangının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kısmı alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıyor. Dün Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin jeneratör dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Yangının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde hastanenin arka kısmına alevlerin yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. Olayda hastanenin acil bölümündeki hastalar, tedbir amaçlı olarak sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartılarak başka hastanelere sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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