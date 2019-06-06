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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor

Alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor

Alevlerden görüntüler

İlk Müdahale Tekstil Fabrikası Mahsur Kaldı Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Söndürme çalışmalarından görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Yangında yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edilirken, 1 kişinin ise içeride mahsur kaldığı öğrenildi KOCAELİ

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alev alev yanan bir fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangında yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edilirken, 1 kişinin de içeride mahsur kaldığı öğrenildi. Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlere teslim olan fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı. Çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada 1 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Tüm fabrikayı saran alevleri alevleri kontrol altına almak için yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da içeride mahsur kalan vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.
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