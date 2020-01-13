Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu

-Vatandaş kamerası

-İtfaiye ekipleri



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Pendik'de akşam saatlerinde üç katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi Yangın, akşam saatlerinde Pendik ilçesi, Orhangazi Mahallesi, Kaşif Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Apartmanda ki vatandaşları kısa sürede tahliye eden ekipler daha sonra binayı kaplayan dumanları tahliye etti. Çatı katında ki yangına itfaiye merdiveni yardımıyla müdahale eden itfaiye alevlerin daha fazla büyümesine izin vermedi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletilen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sona ermesini bekledi. Polis ekipleri, yangının nedenini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.



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