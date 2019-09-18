Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alev alev yanan araç hurdaya döndü İzle

Alev alev yanan araç hurdaya döndü İzle

Aracın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin gelişi

Bild 

-Alevlerin söndürülmesi ve vatandaşların aracın sahibini teselli etmeye çalışması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Hasan Şahan Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler otomobili tamamen sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil hurdaya döndü. Aracının yanışı sırasında gözyaşlarına boğulan otomobilin sahibi ise çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Rizede Toprak Kayması Korkunç KarelerRizede Toprak Kayması Korkunç Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı