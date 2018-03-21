Alev alan tüpü böyle söndürdü



- Kırşehir'in Kaman İlçesinde bir lokantada alev alan tüp korkulu anlar yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yoldan geçen bir vatandaş tüpün üzerine su dökerek olası bir faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, mutfak tüpü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dükkandakilerin paniklemesiyle birlikte alev alan tüp, sokağa fırlatıldı. Bu sırada, yoldan geçen bir vatandaş da, soğukkanlılıkla yanan tüpün yanına gelerek su döktü ve alevleri söndürdü. Paniğe neden olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (EÖ-AG-

