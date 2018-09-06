Alev alan saman yüklü tır alev topuna döndü



- Malatya’da karayolunda ilerleyen saman yüklü tır aniden alev aldı. Yangında tırda bulunan samanlar yanarken çevredeki araziye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Hac Haliloğlu Çiftliği mevkiinde saman yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücüsünün durumu fark ederek kenara çektiği tırdaki yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Araçta bulunan tonlarca samanın alev alması ile ateş topuna dönen tır yangını çevredeki sürücüler korkulu gözlerle izledi. Karayolunun bir süreliğine çift taraflı trafiğe kapandığı yanında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevlerin yolun kenarındaki tarlaya da sıçramasıyla bölgeye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Uzun süre müdahale sonucunda tamamen yangın kontrol altına alınırken, tır ve üzerindeki samanlar tamamen küle döndü. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (CÖ-

