Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alev alan saman yüklü tır alev topuna döndü

Alev alan saman yüklü tır alev topuna döndü

tırın yanması detaylar

( MALATYA ) MALATYA

Tır Yangını Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 


- Malatya’da karayolunda ilerleyen saman yüklü tır aniden alev aldı. Yangında tırda bulunan samanlar yanarken çevredeki araziye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Hac Haliloğlu Çiftliği mevkiinde saman yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücüsünün durumu fark ederek kenara çektiği tırdaki yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Araçta bulunan tonlarca samanın alev alması ile ateş topuna dönen tır yangını çevredeki sürücüler korkulu gözlerle izledi. Karayolunun bir süreliğine çift taraflı trafiğe kapandığı yanında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevlerin yolun kenarındaki tarlaya da sıçramasıyla bölgeye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Uzun süre müdahale sonucunda tamamen yangın kontrol altına alınırken, tır ve üzerindeki samanlar tamamen küle döndü. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (CÖ-
İlgili Foto Galeriler
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 YaralıDiyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 Yaralı
Sulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından BakakaldılarSulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından Bakakaldılar
Feci Kazada Ölü Sayısı 8'ya YükseldiFeci Kazada Ölü Sayısı 8'ya Yükseldi
Adanada Sokak Ortasında ÇatışmaAdanada Sokak Ortasında Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı