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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Alev alan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi - İZMİR

Alev alan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi - İZMİR

- Yanan araçtan detay - Polis ekiplerinden görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıİZMİR (AA) - İzmir 'de yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 35 KYV 29 plakalı otomobil, İzmir - Manisa kara yolunun 1'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta bulunan sürücü hayatını kaybetti.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün Aktürk Arslan (33) olduğunu belirledi.Olay yerindeki incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze 

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