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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alev alan otomobildeki engellinin kurtarılma anı kamerada İzle

Alev alan otomobildeki engellinin kurtarılma anı kamerada İzle

Olay anının cep telefonu görüntüsü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Bedensel Engelli Engelli Vatandaş Ağır Yaralı 

-olay yerinden aktüel görüntü
-araçtan görüntü
-detaylar

( ADANA ) - Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında yanan otomobilin içerisinde mahsur kalan engelli vatandaşın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ADANA

- Adana’da bedensel engelli Mustafa Eker (24), Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan ve kapıları kilitli olan otomobilin içerisinde mahsur kaldı. Alev alan otomobilin söndürülmesi ve Eker’in kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen olayda, bedensel engelli Mustafa Eker, yakınlarının hastaneye girmesiyle 06 DL 5943 plakalı otomobilin içerisinde kaldı. Kapıları kilitli olan otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde ayağından arka koltuğa bağlı olduğu öne sürülen Eker, güvenlik görevlilerinin ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından yanan otomobilden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Eker, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalan Eker’in hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu öğrenildi.
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