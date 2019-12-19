-ekiplerin müdahalesi

-alevlerin ve dumanların yükselmesi

-soğutma çalışması



( AYDIN -EK) AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı. Şoförün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı’nda seyir halinde olan servis midibüsü, elektrik aksamında meydana gelen arazı nedeniyle alev aldı. Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.



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