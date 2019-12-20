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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti

Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hastane Ağır Yaralı 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan araçta bulanan 2 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Murat Ö. (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı otomobil, Burak K. yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Murat Ö. (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı araçta yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Ö. Ve yanında bulunan Aliye Ö. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Ö. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, diğer yaralı Aliye Ö.’nün de ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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