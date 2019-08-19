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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü

Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü

Olay anından görüntü

-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobil, araç sahibinin çalıştırmaya çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Durumun hemen haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilerek daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında otomobilin motor kısmı tamamen yanarken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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