Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun sahne arkası görüntülendi İzle

-sahne öncesi provalardan detaylar

-Konserden detaylar

-genel ve detaylar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu’nun Büyükçekmece’deki konseri öncesi sahne arkası hazırlıkları görüntülendi. Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük ordu korosu olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu dün Büyükçekmece’de bir konser verdi. Konser öncesi, dansçıların ve müzisyenlerin sahne öncesi ve sonrası halleri görüntülendi. Dansçıların sahne şovları ve birbirinden farklı koreografileri ile gösteriden önceki sahne arkası hazırlıkları telaşlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Müzisyenler ve dansçılar bir yandan gösteriye hazırlanırken diğer yandan da sahne öncesi son provalarını yaptı. Kızılordu başlangıçta Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla kurulmuş bir ordu korosu. Bir ordu korosu olmasının da dışında, dünya müzik tarihinde de önemli bir yere sahip. Koro, Rusya’nın halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar birçok eseri repertuvarında bulunduruyor. Repertuvarında Türkçe eserler de bulunan koro üyeleri Büyükçekmece'de verdikleri konserde İstiklal Marşı'nın yanı sıra Sevdan Olmasa, Mehter Marşı ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. ECI-HK-

