Albayrak: '(Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklaması) Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah' - İSTANBUL
Albayrak: "(Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklaması) Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah" - İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımcılarla selamlaşması - Bakan Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Sahil yolunda Üsküdar Belediyesi tarafından Katar Hayır Derneği'nin desteğiyle organize edilen iftar programına katıldı. Bakan Albayrak, katılımcılarla sohbet etti.