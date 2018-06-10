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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Albayrak: '(Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklaması) Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah' - İSTANBUL

Albayrak: '(Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklaması) Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah' - İSTANBUL

Albayrak: "(Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklaması) Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah" - İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımcılarla selamlaşması - Bakan Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Sahil yolunda Üsküdar Belediyesi tarafından Katar Hayır Derneği'nin desteğiyle organize edilen iftar programına katıldı.
Bakan Albayrak, katılımcılarla sohbet etti.

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