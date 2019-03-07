Albayrak: '(İstanbul Finans Merkezi) Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız' - İSTANBUL
Albayrak: "( İstanbul Finans Merkezi) Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.
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