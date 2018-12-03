Alaska değil, Kazdağları... Kazdağlarının bulutlar üzerindeki karla kaplı zirveleri böyle görüntülendi İzle

-Bulutların üzerinden karlı tepelerin manzarası

-Tırmanış detayı

-Zirveye tırmanan dağcılar fotoğraf



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Kazdağlarında etkili olan kar yağışı sonrasında bulutların üzerindeki karla kaplı zirvelerin manzarası hayran bıraktı. Alaska'nın dağlarını hatırlatan görüntüler objektiflere yansıdı. Balıkesir’in Keşif Yolcuları dağcılık ekibi yağan karın ardından bin 340 metrelik Kazdağlarının ikinci yüksek zirvesi Eybek tepesine tırmandı. Yaklaşık 10 saat süren tırmanışta zorlu kış şartları ile uğraşan ekip bulutların üzerine tırmanarak Kazdağlarının eşsiz bulutların üzerindeki zirve manzarasını görüntülemeyi başardı. Keşif Yolcuları ekibi Kazdağlarının yürüyüş ve dağcılık sporu için yılın dört mevsimi güzel bir etap olduğunu ifade ettiler. (EME-İHS

