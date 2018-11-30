- Alaska’daki Depremin Şiddeti Kameralara Yansıdı



- ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddeti kameralara yansıdı. Deprem sonrasında yolda oluşan göçük kameralara yansıdı. ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 20’den fazla artçı sarsıntının meydana geldiği depremde çok sayıda yol çöktü. Yoldaki göçükte kalan bir aracın görüntüleri dehşeti günyüzüne çıkardı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, depremin zararlarının henüz tespit edilemediğini açıkladı.

İlk sarsıntıdan sonra verilen tsunami alarmının iptal edildiği duyuruldu.

