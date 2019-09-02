Alaşehir'in üzümü tatlılara tat kattı

-Jüri detay

-Yarışma Alanı detay

-Jüri değerlendirme detay

-Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu konuşma

-Kaymakam Abdullah Uçgun konuşma

-Emel Coşkun Röportaj



( MANİSA )- Alaşehir'de 'Üzümlü lezzetler' yarışması yapıldı MANİSA



- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen 2. Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında "Üzümlü Lezzetler" yarışması yapıldı. Yarışmada 15 katılımcı üzümle yaptıkları birbirinden lezzetli tatlarda birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan yarışmaya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Jüri üyeliğini Alaşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Seyhan’ın yaptığı 6 kişilik jüri ekibi birbirinden lezzetli üzümlü tatları seçmekte zorlandı. Yarışma sonunda Emel Coşkun birinci, Banu Bayraktar ikinci olurken, Irmak Musal Kağan üçüncü oldu. Jüri yarışmada, tat, üzümün değerlendirilmesinde harcanan emek, üzümün değerlendirilmesinde kullanılan teknik ve sunum alanlarında değerlendirmede bulundu. Alaşehir 2. Üzüm Festivali kutlamaları kapsamında düzenlenen "Üzümlü lezzetler" yarışması sonunda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, "Biz söylediğimiz gibi kendimizi marka yapmaya değil, Alaşehirimizi, Alaşehir’in yöresel ürünlerini markalaştırmak istiyoruz. Bizim en önemli ürünümüz de üzüm. İstiyoruz ki üzümü marka yapalım. Üzüm hak ettiği yeri bulsun. Kuru üzümümüz sadece çerezcilerde veya ihracatlık olarak değil, bizim sofralarımıza da katılsın. Ben siz Alaşehirlilerden şunu istiyorum mekan sahibi olanlar evlerinizde lütfen kesme şeker değil çayı iki tane kuru üzümle deneyin faydasını göreceksiniz. Çok daha keyif alacağınıza inancındayım ve dükkanlarınızda ikram yerine, şeker yerine kuru üzüm koyun yanına da leblebi koyun gelen müşterileriniz misafirleriniz Alaşehir’e geldiklerinde dükkanlarınızda üzümleriniz tezgahların üzerinde görsünler. İnanın Alaşehir üzümünü halk ettiği yere çıkarmak hepimizin elinde. Onun için sizlerden bu destekleri bekliyorum. Katılımcılara tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah bu ürünlerinizi pastanelerde de, Alaşehir ekmeklerinin içlerinde de görmek istiyoruz" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi: "Geçen yıl yine bu yarışmaya katıldığımızda ben arkadaşlarımızdan şöyle bir ricada bulunmuştum. Ürün çıkarmak güzel, önemli, ancak daha önemlisi biz her sene bir üzümlü lezzeti piyasaya sunabilmeliyiz, en azından Alaşehirlilerin beğenisine sunabilmeliyiz. Onun için Alaşehir’deki bütün esnaflarımıza, özellikle Lokantacılar Odası başkanımıza rica ediyorum, bu ürünlerden en az bir tanesini her sene Alaşehirlilerin beğenisine sunalım. Daha sonra zaman içinde bölgeye yayılalım. Nasıl ki Alaşehir kapaması tüm Türkiye’de tanınıyorsa, Alaşehir ekmeği bölgede bir markaysa, burada yapılan üzümlü lezzetlerde mutlaka Alaşehir sadece tüm Türkiye’de bir marka olacaktır." Üzümlü Lezzetler yarışmasında birinci olan Emel Coşkun ise şunları dile getirdi: "Ben pekmezli cevizli pestil yaptım. Bunu nişastayla yaptım. Nişastayla pekmezi karıştırıp, pelte kıvamına geldi, daha sonra ipe dizdiğim cevizleri bu pelteye batırıp kuruttum, çok mutluyum, güzel bir duygu."

