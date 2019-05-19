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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Alaşehir'deki 19 Mayıs kutlamalarında kız öğrenci bayıldı Haberi

Alaşehir'deki 19 Mayıs kutlamalarında kız öğrenci bayıldı Haberi

Protokol üyeleri ve öğrencilerin yürüyüşünden detaylar

İlk Müdahale Saygı Duruşu Kompozisyon Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-Baygınlık geçiren 9. sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz'a sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Ambulans detayı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar esnasında bir kız öğrenci sıcaktan dolayı bayılırken, ilk müdahalesi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Alaşehir’deki 19 Mayıs kutlamaları ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile başladı.
İlçenin protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak, Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden ellerinde bayraklarla yürüyüş yaparak, tekrar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Meydanda gerçekleştirilen kutlamalar Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar sonrası, öğrencilerin yazdığı şiir ve kompozisyonlar okundu. Program, şiir, kompozisyon, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Kız öğrenci sıcaktan bayıldı Öte yandan kutlamalar esnasında flama grubunda yer alan Selahattin Barutçuoğlu 9. sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz, baygınlık geçirdi. Düştüğü sırada elindeki bayrağı bırakmayan Gizem Kurnaz arkadaşları tarafından tutularak, başının betona çarpması engellendi. Kurnaz’a ilk müdahaleyi doktor olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Aile Hekimi Neşe Zengin yaptı. Bölgede bulunan 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gizem Kurnaz’ın sıcağa bağlı direnç düşüklüğü sebebiyle bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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