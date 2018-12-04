Alaşehir’de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

-ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI ALAN

-BAŞKAN ALİ UÇAK’IN ÇALIŞMALARI İNCELEMESİ

-BAŞKAN UÇAK’IN İLK KÜREĞİ ATMASI

-ALİ UÇAK AÇIKLAMA

-ALAŞEHİR DRONE GÖRÜNTÜLERİ



( MANİSA )- Üzümün başkenti Alaşehir’de geçtiğimiz aylarda protokolü yapılan doğalgaz için çalışmalar başladı- Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, doğalgaz çalışmalarının altyapı çalışmalarıyla koordineli bir şekilde ilerleyeceğini ve böylelikle hem devletin hem de milletin parasının çarçur olmayacağını söyledi MANİSA



- Üzümün başkenti olarak bilinen Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

İstasyon Mahallesinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen ve açılan hattın kapatılması için ilk küreği atan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, milletin ve devletin parasının çarçur olmaması için altyapı ve doğalgaz çalışmalarının koordineli bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.



Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, geçtiğimiz ekim ayında AKSA Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran ile imzaladıkları protokol anlaşması ile ilk adımı atarak Alaşehirlilere ilçeye kısa sürede getirilmesi planlanan doğalgaz müjdesini vermişti. Yasal prosedürlerin yerine getirilmesinin ve gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesinin ardından İstasyon Mahallesinde ilk çalışma başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve açılan hatta kürekle ilk toprağı atarak kapama çalışmalarını da başlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Başkan Uçak çalışmaların devletin ve milletin parasının çarçur edilmemesi için altyapı çalışmaları ile birlikte koordineli bir şekilde yürütüleceğinin de altını çizdi. “Devletin ve milletin parası çarçur edilmeyecek” “Alaşehir’e ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getireceğiz Allah nasip ederse.” diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Göreve geldiğimizde ilk önce dedik ki su sorununu çözeceğiz, çok şükür çözdük. Sis sorununu çözeceğiz dedik, çok şükür çözdük. Alaşehir’deki bütün parkları faaliyete geçireceğiz ve yeni ek parkları yapacağız dedik ve yaptık. Allah nasip ederse doğalgazı getireceğiz dedik ve bugün de ilk küreği biz attık, kazılan yerin üstü de kapanıyor. Doğalgaz, İstasyon Mahallemizden olmak şartıyla ‘Bismillah’ diyerek başladık. Yavaş yavaş zamanla altyapısı yapılacak olan yerlerle beraber şehir merkezine de doğalgazı ikisini bir şekilde Allah nasip ederse getireceğiz. İleriki zamanlarda Allah nasip eder bu görevin başında olduğumuzda Alaşehir’de hiçbir doğalgazsız sokak, ev kalmayacak. Bugün çalışmalara başladık. Tabii ki altyapısı yapılacak olan yerlerle beraber koordineli bir şekilde doğalgaz şirketimizle birlikte gideceğiz. Gerek devletimizin parası, gerek milletimizin alın teriyle kazanıp ödemiş olduğu vergiyle Alaşehir’e hizmet olarak gelen paranın çarçur olmaması için altyapısı yapılacak olan yerleri kazacağız, hem altyapısını hem doğalgazını, ikisini bir yapıp, sonra da üst yapısını yaparak bitireceğiz. Yani bugün doğalgazı yapıp yarın altyapı için aynı yeri bir daha kazmayacağız. İkisi bir gidecek. Alaşehirliler hiç merak etmesin alın teriyle kazanıp devlete ödedikleri vergilerle bize gelen paraları en doğru şekilde, en tasarruflu şekilde Alaşehir halkımız için kullanacağız ve onların hizmetine sunacağız. Doğalgaz hayırlı, uğurlu olsun Alaşehirimize.” şeklinde konuştu.

(SC-

