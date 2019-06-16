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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Alaşehir'de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi

Alaşehir'de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi

traktörlerin batmış hali ve otomobilin sel sularında kalması

( MANİSA ) MANİSA

Şiddetli Yağış 


- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi. Traktör sürücüleri canlarını son anda kurtarırken 750 metre ileriye sürüklenen traktörler iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taşarak sele neden oldu. Derenin taşması sonucu derede kum yüklemeye çalışan iki traktör sular altında kaldı. Sel suları traktörleri yaklaşık 750 metre sürükledi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk (35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardı. Sel sularının çekilmesinden sonra traktörler, iş makineleri ile kurtarıldı. Sel sularının taşması sonucu üzüm bağlarını da suların bastığı öğrenildi.
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