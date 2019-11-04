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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alaşehir Belediyesinden çevreci harekete destek İzle

Alaşehir Belediyesinden çevreci harekete destek İzle

- Çöp toplanan alandan detaylar

Sosyal Medya Lens Çevre Temizliği Irak Dere Yatağı 

- - Çöp toplanmasından detaylar
- - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşması

( MANİSA ) MANİSA

- Alaşehir Belediyesi, dünya çapında sosyal medya üzerinden başlatılan çöp toplama hareketi "Trashtag Challenge" etkinliğine destek verdi. Alaşehir Belediyesi tarafında düzenlenen organizasyonla çöp toplandı. Alaşehir Belediyesi dünya çapında başlatılan "Trashtag Challenge" etkinliğine destek verdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde Alaşehirli gençler Sarısu Mahallesi Hüseyinoğlu Deresi’nde çöp topladı. Toplanan çöpler daha sonra fotoğraflanarak "#trashtagchallenge" etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yapılan etkinlikle insanların çöp atmamaları konusunda duyarlılık göstermesi ve temiz bir çevre konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Öte yandan etkinlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da gençleri yalnız bırakmadı. Eldivenlerini giyen Başkan Öküzcüoğlu, gençlerle birlikte dere yatağındaki çöpleri topladı. Etkinliğe katılan gençlerle gurur duyduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çöplü ve çöpsüz alanın farkını dünya çapında sosyal medya platformlarında paylaştılar. Alaşehir’de başlatılan etkinlik, 'Trashtag Challenge'de paylaşıldı. Hüseyinoğlu Çeşmesi mesire alanlarından birisi. Burada çevre temizliği yapıyoruz. Bir traktörü aşkın temizlik yaptık. Burada şişeler ve atıklar vardı, bunları arkadaşlarımızla beraber temizledik. Biz istiyoruz ki, tüm alanlar çevreye doğaya ve insanlığa saygılı bir şekilde temizlensin. Onun için çevremize saygılı olalım, çevremizi temiz tutalım" dedi.
(HK-AY-Y)
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