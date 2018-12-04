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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Alaşehir Belediyesi'nden bir sosyal deney daha...Engellilerin sorunlarına sosyal deneyle dikkat çekti

Alaşehir Belediyesi'nden bir sosyal deney daha...Engellilerin sorunlarına sosyal deneyle dikkat çekti

Yapılan sosyal deneyin görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

Görme Engelli Gizli Kamera Farkındalık Görme Engelliler Engelli Vatandaş 


- Alaşehir Belediyesi’nin 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği sosyal deneyde, gönüllü görme engelli bireye yardım eden Alaşehirli vatandaşların davranışları gizli bir kamera ile görüntülendi. Vatandaşların duyarsız kalmadığı sosyal deney başarıyla tamamlandı. Daha önce gerçekleştirdiği birçok sosyal deneyle gündeme gelen Alaşehir Belediyesi engeliler için de bir sosyal deneye imza attı. Görme engelli vatandaşların tek başına yoğun trafikte yolun karşısına geçmeye çalışmasına duyarsız kalmayan vatandaşlar her defasında görme engellilere yardımcı olarak duyarlılıklarını ortaya koydu. O anlar Belediyenin gizli kamerası tarafından da kaydedildi. Görme engelli vatandaşlar Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ve gönüllerini aldığını belirterek teşekkür etti. Sosyal deneyin ardından açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bana göre hiçbir engel yok. Alaşehir halkımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolun karşısına geçmeye çalıştığımda herkes yol verdi, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer engel olmuş olsaydı bugün bizler bir arada olmazdık. Bana göre hiçbir engel yok. Tek engel insanların düşünceleri. Düşüncelerimizi düzelttiğimiz zaman hiçbir engel yok." diye konuştu.

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