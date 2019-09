Alaşehir Belediyesi 5 yılda 35 milyon tasarruf sağlayacak

-KURBAN KESİMİ VE DUA DETAY

( MANİSA )- Alaşehir Belediyesine iş adamlarından çöp aracı desteği- İlçedeki çöp toplama işini bugüne kadar kiralık araçlarla yapan Alaşehir Belediyesine iş adamları tarafından 11 yeni çöp aracı hibe olarak verildi- Yapılan hibe sayesinde belediye hem aylık 700 bin TL kira vermekten kurtuldu hem de 5 yılın sonunda 35 milyon TL tasarruf sağlamış olacak MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyenin girişimleriyle 11 yeni çöp aracı hibe olarak alındı. Bugüne kadar çöp toplama işlerini kiralık araçlarla yapan ve aylık belediye bütçesinden 700 bin TL kira ödeyen Alaşehir Belediyesi hibe olarak hayırsever iş adamlarının katkılarıyla belediyeye kazandırılan 11 yeni çöp toplama aracıyla 5 yılın sonunda 35 milyonluk tasarruf sağlamış olacak.Alaşehir Belediyesi iş adamlarının destekleriyle önemli bir tasarruf sağladı. Bugüne kadar belediye bünyesindeki 4 çöp toplama aracına ilave olarak her ay 700 bin TL kira ödenerek kullanılan 17 çöp toplama aracı yerine belediyeye iş adamları tarafından hibe olarak verilen 11 yeni çöp toplama aracı Alaşehir'de hizmete girdi. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yeni çöp araçlarının envantere kazandırılması nedeniyle bir tören düzenlendi.

Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurban kesilmesi ve edilen dualarla hizmete giren yeni araçların Alaşehir'e hayırlı olmasını dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu törende yaptığı konuşmada, "Alaşehir’de günlük toplanan çöp miktarı 100 ile 120 ton arasındadır. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 sefer toplanan çöplerimizin temizliği için 103 personelimiz görev yapmaktadır. Sınırlarımız içinde şu anda 5 binin üzerinde çöp bidonu ve çöp konteyneri bulunmaktadır. Sürdürdüğümüz çalışmalar sonuç verdi ve hibe olarak 11 yeni temizlik aracı envanterimize eklendi. 5 adet 8 + 1 metreküp Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası-Kapasitesi 4-4,5 ton, 5 adet 13 + 1,5 metreküp Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası-Kapasitesi 6,5 ton 1 adet 3,5 metreküp Mini Damperli Çöp Aracı-Kapasitesi 1 ton Mevcut temizlik işlerimizin sorunsuz olarak halledilmesi için temizlik firmasına ödenen para her ay 700 bin TL idi. Ancak artık çöplerimizi kendi araçlarımızla biz temizleyeceğiz. Bu sayede sadece 80 bin lira mazot parası ödeyerek ayda 600 bin liralık bir para kasamızda kalacaktır. 5 yılın sonunda ise 35 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Biz şehrimizde alınan her kararda olduğu gibi hibe edilen bu araçların belediyemiz envanterine eklenmesini de meclisimizden onay alarak gerçekleştirdik. Bu vesile ile Cumhuriyet Halk Partil'i, Adalet ve Kalkınma Parti'li, Milliyetçi Hareket Partil'i ve İYİ Parti'li meclis üyesi tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Araçlarımız Alaşehir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Alaşehir belediyesinin kendisine ait 4 olan çöp toplama aracı sayısı da hibe edilen araçlarla birlikte 15’e yükselmiş oldu. Kiralık olarak kullanılan ve her ay belediyenin kasasından 700 bin TL gitmesine neden olan 17 çöp aracının ise bundan sonra kullanılmayacağı öğrenildi.