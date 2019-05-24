Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu İstanbul’daki Alaşehirlilerle iftarda bir araya geldi İzle

-Özgür Özel'in konuşması

-Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu Kartal’da düzenlenen iftar yemeğinde İstanbul’daki Alaşehirlilerle bir araya geldi. Çok sayıda vatandaş, düzenlenen iftar yemeğinde birlikte oruç açtı. Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kartal’da düzenlenen iftar yemeğine katılarak İstanbul’daki Alaşehirlilerle bir araya geldi. İftar yemeğine aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başebirgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu iftar yemeğinin kendisi için çok özel olduğunu belirten Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel, “Kendi mahallem olduğu için mutluyum. Birçoğunuz beni tanıyor. Manisalı kardeşlerimizle iftar yemeğinde buluşmak benim için ayrı mutluluk. Ramazan ayı içerisindeyiz, Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah hoşgörümüzü arttırsın. Dayanışma ruhumuz hep ileri taşınsın. Nice Ramazan aylarında birlikte olalım. Ben buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

İftar yemeği öncesinde konuşan Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, “Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün İstanbul’a Manisa’nın kokusunu yaydınız. Biz sizinle kucaklaşmak istedik. Bu dernek içerisinde birlik ve dirliğinizi bozmayınız. Ben her zaman sizlerin arkasındayım. O makamda bir başkan değil sizlerin kardeşi oturuyor. Siz Alaşehirli hemşehrilerimi buradaki başkanlara emanet ediyorum” ifadelerini kullandı. İftar yemeğine katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İstanbul’u kendilerine 2’nci vatan yapmış güzel insanlar burada birlikte iftar yapacağız. Hangi partiden olursa olsun herkese teşekkür ediyoruz. İftarda siyasete gerek yok” dedi.



