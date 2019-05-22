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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alaşehir belediye başkan yardımcısına darp - MANİSA

Alaşehir belediye başkan yardımcısına darp - MANİSA

- Manisa 'da belediye başkan yardımcısına darp - Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'un darp edilmesinin güvenlik kamerası görüntüsü - Saldırıya uğrayan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'un ambulansta tedavi edilmesi Manisa 'da belediye başkan yardımcısına darp - Kolu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, polise başvurduMANİSA (AA) - Manisa 'da, iki kişi tarafından darbedilen Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, polise şikayette bulundu.Personelden sorumlu başkan yardımcısı Koç, iddiaya göre akşam saatlerinde Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yıldız Camisi yakınlarında M.C. ve M.Y. ile karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Koç'a hakaret eden, tekme ve yumruk atan iki kişi olay yerinden kaçtı.Kolu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan Koç, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavisinin ardından polise giderek saldırganlar hakkında şikayetçi olan Koç'un, ifadesinde, kendisini darbeden M.C. ve M.Y'nin, olay yerinden uzaklaşırken "Bu iş daha bitmedi." şeklinde tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi.Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da saldırıyı haber almasının ardından Koç'u ziyaret ederek olay hakkında bilgi aldı.

Akalan Güvenlik Kamerası Belediye Başkan Yardımcısı Sağlık Ekipleri Saldırı 

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