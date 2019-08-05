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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu - ANTALYA Haberi

Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu - ANTALYA Haberi

- Cesedin Alara Çayı'ndaki yamaçtan çıkartılmasıAlara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesindeki Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.Alara Mahallesi'ndeki çayın kenarına dün yürüyüş için gelen 15 kişilik ekipte bulunan 66 yaşındaki Mahir Zümrütyaprak, dengesini kaybederek düştüğü debisi yüksek suda kayboldu.Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi, sahil güvenlik, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ve Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin (İHH) kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.Ekiplerin sabahın erken saatlerinde yaptığı çalışmada Zümrütyaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.Zümrütyaprak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cenaze Gesi Sahil Güvenlik Şili 

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