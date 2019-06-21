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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Alaplı-Akçakoca Karayolu'nda çamur seli

Alaplı-Akçakoca Karayolu'nda çamur seli

yol temizleme çalışmaları

Karayolları Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Harekete Geç 

-detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Alaplı-Akçakoca Karayolu'nun değişik noktalarında yer yer sel meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağış belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, Alaplı Karayolu'nda meydana gelen sel ise sürücülere zor anlar yaşattı. Alaplı Akçakoca arasındaki Çeşme arasındaki dağdan gelen çamur suları için harekete geçen karayolları ekipleri selin meydana geldiği yolları temizlemesiyle birlikte sürücüler yollarına devam etti. Karayolları yetkilileri sağanak yağışlarla birlikte Alaplı-Akçakoca Karayolu'na yer yer kaya düşmeleri ve sel meydana geldiğini belirterek, duruma hemen müdahale ettiklerini ifade ettiler. Sürücüleri kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında da buluna karayolları yetkilileri, ekiplerinin bir taraftan kaya düşmeleri diğer taraftan ise selle mücadele ettiğini belirtti.

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