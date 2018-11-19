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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Alanya sahilinde balon balığı paniği Haberi

Alanya sahilinde balon balığı paniği Haberi

-Sahilde balon balığından genel görüntüler

Amatör Balıkçı Yabancı Turist Balon Balığı Amatör Cep Telefonu 

--Yunus Yavuz'un konuşarak cep telefona kaydetmesinden görüntü
--Balon balığını denize salınmasından görüntü

( ANTALYA )- Siyanürden 50 kat daha zehirli olan Balon balığı denizde paniğe neden oldu ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı’nda kıyaya vuran canlı balon balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde deniz keyfi yapmak için Kleopatra Plajı’na gelen yerli ve yabancı turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balığını görünce panik içinde sudan çıktılar. Kumsala çıkartılan 1.5 kilogram ağırlığında, 50- 60 santimetre uzunluğundaki balon balığını sahildeki turistler de dikkatle izledi. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balığı, daha sonra sahildekiler tarafından tekrar denize atıldı. “Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor” Sahilde balon balığını cep telefonun görüntüleyen Yunus Yavuz, arkadaşlarının kıyaya vuran balon balığı bulduğunu söyledi.

Yavuz,” Balık halen canlı durumda ve baya büyük 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzakdoğu’da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor. Türkiye’de halen bu alanda çalışma yok” dedi.
Öte yandan sahilde kenarında balık avlayan amatör balıkçılıklar da balon balığının oltalarına çok sayıda takıldığını belirtti.

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