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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

-adliyeden genel ve detay görüntüler

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

--şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan daha önceden belirledikleri çok sayıdaki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskınlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S., R.D., D.S., V.S., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Diğer yandan 13 şüpheliden R.D, D.Ş. ve V.K. operasyon günü sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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