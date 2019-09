Alanya merkezli uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede İzle

-şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya merkezli Antalya, Kumluca ilçesi ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16’si adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca’daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A. G., E. D., U. A., A. K., H. H., K. T., S. G., N. D., K. C. Y., Y. D., C. O., M. D., O. L., A. G., U. G., T. Ş., M.A., ve Ç.O. isimli 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 451 adet uyuşturucu hap, 0.4 gram metamfetamin, 33 gram eroin ile kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 11 tablet Lyrica, 4 adet Suboxone hap, 3 adet 800 mg Neurentin adlı hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan A. G., E. D., U. A., A. K., H. H., K. T., S. G., N. D., K. C. Y., Y. D., C. O., M. D., O. L., A. G., U. G. ve R. K., isimli 16 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. 1 tutuklama Öte yandan soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen T. Ş, M.A., adli kontrol şartıyla serbest kalırken Ç.O., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EA-NSO-Y)