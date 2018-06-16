Alanya-Konya arası bu viyadükle 2 saate inecek... Türkiye’nin en yüksek ayaklı “Eyiste Viyadüğü” havadan görüntülendi İzle

-Eyiste Viyadüğünün animasyonu

-Eyiste viyadüğünden görüntü

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Hadim ilçesi Toros Dağları üzerinde bulunan Eyiste Deresinde yapımına başlanan Eyiste Viyadüğü çalışmaları devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesini birbirine bağlayacak viyadükte çalışmalar bittiğinde Alanya-Konya arası 2 saate inecek. Dünya’nın en büyük viyadükleri arasında ikinci, Türkiye’nin de ilk yüksek ayaklı viyadüğü olacak Eyiste Viyadüğünün toplam uzunluğu bin 372 metre. Dengeli konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirilen Eyiste Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye'nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü konumuna gelecek. Eyiste Viyadüğü 12,50 metre gabarili çift yol platformuna göre aynı temele oturan iki farklı köprü şeklinde projelendirildi. Gidiş-geliş güzergahında ikişer şeritten toplam 4 şerit olarak hizmet verecek. 250 kişilik personelle çalışmalar aralıksız sürüyor 29 Aralık 2016 tarihinde yapım çalışmalarına başlanılan, 229 milyon 472 bin 975 TL sözleşme bedelli Eyiste Viyadüğünün bitim tarihi ise 2020 yılı olarak öngörülüyor. Eyiste Viyadüğü yapım işinde; 400 bin metreküp kazı, 140 bin metreküp beton, 48 bin ton demir/donatı imalatı gerçekleştirilecek. Yapım çalışmaları 250 kişilik personelle aralıksız olarak sürdürülen Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin kuzey ve güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi ve ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor. (MB-İP-

