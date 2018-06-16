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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya kalesi surlarından düşen bir kişi öldü... Sarp araziden ceset helikopterle alınabildi

Alanya kalesi surlarından düşen bir kişi öldü... Sarp araziden ceset helikopterle alınabildi

Cesedin taşınması

Kayalı Bild Gesi Avcılık Helikopter 

-Helikopterin cesedi halatlarla alması
-Cesedin helikoptere çekilmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde kale surlarından yaklaşık 50 metre aşağıdaki  kayalık zemine düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya Hisar İçi Mahallesi'nde öğle saatlerinde   kale surlarından manzaraya bakan Abdulrahman Çakır (21), dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Çakır , olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, Çakır'ın cesedine güçlükle ulaştı. Sedye alınan Çakır'ın cansız bedeni helikopter yardımıyla bulunduğu bölgeden alınarak yola çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından Çakır'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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