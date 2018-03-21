Alanya Kalesi değerlendirme toplantısı - ANTALYA

- Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı katılımcı detayları - Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması - Vali Münir Karaloğlu'nun Alanya kalesi gezisinden görüntülerAlanya Kalesi değerlendirme toplantısı yapıldıANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Unutmayalım, tarihi mekanları kullanmazsak tarihi mekanlara insan nefesi değdiremezsek tarihi mekanları ayakta tutma şansımız olmaz. Biz Alanya Kalesi'ni kullanacağız ama mutlaka koruyarak kullanacağız." dedi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlçe Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere kamu kurumları ve turizm alanında faaliyet gösteren kuruşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.Alanya Kalesi'ne gelecek turistlerden UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığına, teleferik fiyatlarından Alanya Kalesi bölgesindeki restorasyon çalışmalarına kadar bir çok konunun görüşüldüğü toplantıda, sorunların çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunuldu.Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Alanya Kalesi'nde var olan sorunları, devam eden yatırımları ve yapacakları yatırımları değerlendirdiklerini ifade etti. Alanya ve kalesinin tarih, kültür ve kimlikleri açısından çok önemli mekanları bünyesinde barındırdığını dile getiren Karaloğlu, "Alanya, Kalesi, Kızılkulesi, Tersanesi, Tophanesi, camileri, surları ve doğal güzellikleriyle önemli değerlerimizi bünyesinde barındırıyor. Alanya Kalesi ve değerlerine bugüne kadar çok şey yapıldı ama trafik, güvenlik, temizlik, imar, alt, üst ve restorasyon gibi sorunlarımız da beraberinde oluştu. Bizim amacımız Alanya Kalesini koruyarak, kullanmak. Unutmayalım, tarihi mekanları kullanmazsak tarihi mekanlara insan nefesi değdiremezsek tarihi mekanları ayakta tutma şansımız olmaz. Biz Alanya Kalesini kullanacağız ama mutlaka koruyarak kullanacağız. Bugünkü toplantının amacı da bu. Mutlaka koruma kriterlerine riayet edilerek yapılmalı." diye konuştu. Karaloğlu, Alanya Kalesi'nin 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdiğini de hatırlatarak, bir kaç kez gerçek listeye girmek için müracaat ettiklerini ama bugüne kadar başaramadıklarını söyledi.
Şimdi bu eksiklikleri gidermek istediklerini dile getiren Karaloğlu, sıkI çalışmaları halinde Alanya Kalesi'ni UNESCO Dünya Mirası Listesine aldıracaklarını da sözlerine ekledi.Karaloğlu toplantının ardından beraberindekilerle Alanya Kalesi'ni gezdi.