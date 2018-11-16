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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Alanya'daki suç örgütü operasyonu - ALANYA

Alanya'daki suç örgütü operasyonu - ALANYA

- Adliyeden genel görüntü - Zanlıların adliyeye girişiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde elektrik sayaçlarına müdahale ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ile nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.Ş.Ö, F.Ö, E.Ö, B.Ö, G.Ö, Ö.C. ve T.B. adliyeye sevk edildi.Alanya ilçesindeki kayıp kaçak enerji miktarının son 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira tutarındaki 72 milyon kWH olduğunun tespiti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, elektrik sayaçlarına müdahale ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis Merkezi Kayıp Kaçak Suç Örgütü Elektrik Sayaçları Dolandırıcılık 

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