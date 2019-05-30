Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı - ANTALYA

Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı - ANTALYA

- Güvenlik kamerası görüntüsüAlanya'daki kardeş cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı - İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde dün iki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, miras paylaşımı nedeniyle yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay yeri yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletiyle yol kenarında duran ağabeyi Deniz B'nin (55) yanına, Mehmet Ali B'nin (36) otomobiliyle yaklaşması, ikilinin tartışması ve Deniz B'nin tabancayla kardeşine ateş etmesi yer alıyor.Kayıtların devamında otomobiline binerek kaçmaya çalışan Mehmet Ali B'nin, aracını ağabeyinin üzerine sürdüğü ve otomobilden yaralı halde indiği görülüyor.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolunda dün Deniz B, kardeşi Mehmet Ali B. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmış, çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Ali B, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, olay yerinden kaçmıştı.

Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası Kubat Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı