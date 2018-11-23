Alanya'daki hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

--Yoğun bakımda alarma geçen ekiplerden görüntü

--Ekiplerin yangına müdahale etmesinden görüntü

--Hastaların dışarı takviyesinden görüntü

--Detay görüntüler



( ANTALYA ) ANTALYA



- Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, itfaiye ve hastanenin sağlık çalışanı tarafından afet planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olası bir yangın anında imkan ve kabiliyeti değerlendirildi. Panik oluşmaması için tatbikat öncesi, hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi. Antalya Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve hastane işbirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Elektrikten çıkan yangını fark eden bir sağlık çalışanı yangın kodunu aktif hale getirdi. Hastane tahliye kararı verilip 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verildi.

HAP Başkanı Op. Dr. Ali Gök başkanlığında oluşan olay yönetim ekibi toplanarak dakika dakika durum değerlendirmesi yapıldı ve yoğun bakımda çıkan yangına da müdahale edildi. Yangın sonrası mahsur kalan hastaların tahliye edilmesi sağlandı. Çevredeki vatandaşlar, tatbikatı meraklı gözlerle izledi.

