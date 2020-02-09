Alanya'da üreticinin don nöbeti Haberi

--Buharlama sistemi yapan üreticilerden görüntü

--Hilmi Sevilgen röp

--Makbule Zeybek röp

--Detay görüntüler



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının gece-2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler, ürünlerin etkilenmemesi için 'don nöbeti' tutmaya başladı.

Üreticiler, soba yakarak ve buharlama tekniğini kullanarak seraların ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba harcadı. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Cumartesi ve Pazar gecesi bölgede zirai don uyarısı yapılmasının ardından örtü altı sebze üreticileri seralarında aşırı sıcaklık düşüşlerine karşı nöbet tutmaya başladı.

Örtü altı üretimin önemli merkezlerinden Alanya’da üreticiler, ürünlerinin donmaması için seralarının başına geçti. Üreticilerin bir kısmı gündüz taşıdıkları odunları gece boyunca yakarken seradaki kurdukları sobalarda yakarken, bazı üreticiler ise buharlama tekniğini kullanarak seranın ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba harcadı. Kazanlarla su kaynatarak ve ürünlere fıskiyelerle sıcak su püskürterek buharlama tekniğiyle sabaha kadar ısı sabit tutmaya çalışıldı. “Donla mücadele genellikle püskürtme tekniğiyle yapılıyor” Don olayıyla gece boyunca mücadele edeceklerini belirten Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya'da sera içerisinde donla mücadelenin genellikle püskürtme tekniğiyle yapıldığını söyledi.



Başkan Sevilgen, “Seranın dışarısında bulunan havuza su basıyoruz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun su 14-16 derece arasında oluyor. Sıcak su borular vasıtasıyla seraya gelerek burada fıskiyeler kendi etrafında dönerek içeride buhar oluşturuyor. Buhar da içerideki hava derecesini 2 ile 4 derece yükseltiyor. Sıfır dereceye gelindiğinde ürünler donmaya başlıyor. Uyarılarda -2 ile -4 derecelere kadar görüleceği söylendi. Ürünlerimizin örtü altında olmasından dolayı biz 1,2 derece avantajlı oluyoruz. Eğer -5'e kadar düştüğü zaman ürünlerde ağaçlar da tamamen donacak, meyvenin dışı tamamen kararacak, dışındaki kabuğu sayesinde içindeki ürünlere bir şey olmayacak ama ne kadar içine bir şey olmasa da ürünler kararmış meyveler olacak” dedi.

“Kazanların buharıyla ürünlerimizin donmaması sağlayacağız” Örtü altı muz üreticisi Makbule Zeybek, don nöbeti tuttuklarını söyledi.



Zeybek, “Burada 3 dönüm muz seramız var. Hava sıcaklığının eksilere düşerek don olacağı için kazanlarımız yaktık. Bu kazanların buharıyla ürünlerimizin donmaması sağlayacağız” dedi.

Meteoroloji yetkilileri zirai don uyarısını bugünde yenileyerek gece saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düşeceğini ve bölgede don oluşacağını belirtti.

(EA-



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