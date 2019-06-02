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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Alanya'da 'umre' dolandırıcılığı

Alanya'da 'umre' dolandırıcılığı

-Güvenlik kamerasına takılan kadının görüntü (kısa polis tarafından verildi)

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Toplantı Umre 

--Adliyeden genel ve detay görüntü
--Şüpheli kadının adliyeye çıkarılmasından görüntü

( ANTALYA )-Alanya ilçesinde katıldığı dini toplantılarda, ' Umreye gideceğim,param eksik" diyerek 7 kişiyi 18 bin lira dolandıran kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı. ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde katıldığı dini toplantılarda, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek 7 kişiyi 18 bin lira dolandıran kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Alanya ilçesinde 7 kadın, dini toplantılarda bir kadının, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek kendilerinden 18 bin lira dolandırdığını söyleyerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvurdu. Kadının bulunduğu bölgelerde onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 46 yaşındaki D.G. olduğunu belirledi. Teknik ve fizik takip sonrası eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, şüpheli D.G.’yi Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki adresine yapılan baskınla yakaladı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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