Alanya’da tekneler turizm sezonuna hazırlanıyor

-Tekne ustalarının çalışmasından görüntüler

-Turgay Meşe'nin konuşması

-Ali Karaali'nin konuşması

-Detay görüntüler



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde her yıl binlerce turisti taşıyan günü birlik tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor. Her yıl binlerce turisti taşıyarak ilçenin tarihi güzelliklerini eğlenceli bir şekilde görme imkanı sağlayan günü birlik tur tekneleri bakım için karaya çıkartıldı. Karaya çıkartılan teknelerin zımpara, boya, tamirat ve bakım çalışmaları ustalar tarafından titizlikle yürütülüyor. Bakımları tamamlanan tekneler, son kontrollerin ardından suya indirilmek üzere hazır hale geliyor. "Sezon öncesi tekne bakımlarına başladık" Sezonu kazasız belasız bitirdiklerini aktaran tekne kaptanı Turgay Meşe, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.



Meşe, "Sezonu kazasız belasız bitirdik. Bunun gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi yaklaşan yeni 2019 sezonuna var. Sezon öncesi tekne bakımlarına başladık. Genel olarak sezondan beklentilerimiz gayet iyi durumda, 2019 yılında da 2018 yılının performansını bekliyoruz. Sezon hazırlıklarımızda teknelerimizin kara bakımlarına başladık. Yağ değişimi, pervane bakımı, ağaç bakımı, elektrik ve elektronik gibi çeşitli bakımlar yapıyoruz. Kara bakımlarında tekneye ne kadar bakarsak sezonda da makine dairesine o kadar girmiyoruz. Arızayla ne kadar az karşılaşırsak bizim için sezon performansı o kadar güzel oluyor" dedi.

"Bu süreç zor ve yıpratıcı oluyor" Kış döneminde yapılan bakımların zor olduğunu ifade eden Meşe, bu süreçte usta bulmadıklarını belirtti.

Meşe, "Kış sürecinde usta bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şeyleri kendi imkanlarımızla yapmamız gerekiyor. Bazen paramız olsa da işleri halledemiyoruz ama gerçekten bu süreç zor ve yıpratıcı oluyor. En güzel mutluluk da teknemizi suya indirip yerine bağlamak ve tura çıkmak oluyor. Karada ne kadar emekçi arkadaşlarımız varsa, Alanya’da da o kadar denizde mücadele eden ve Alanya turizmini bir yerlere getirmeye çalışan o kadar emekçi arkadaşlarımız var. Buradan yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen bizi kıyaya köşeye atmasınlar, dertlerimize yardımcı olsunlar. Birçok sorunlarımız var, bu konuda gerçekten bazen çaresiz kalıyoruz. Bu Alanya’yı Alanya yapan bir sektör varsa bu da günübirlik tur yapan arkadaşlarımızdır. Ben de onların adına konuşmak istedim. Bu bizim için bir kanayan yara. Yetkililerden bu konu hakkında destek bekliyorum" diye konuştu.

"Tekneler hazır hale geldikten sonra denetleniyor" Sezon bakımlarına başladıklarını belirten tekne bakım ustası Ali Karaali ise şunları söyledi: "Her sezon bu teknelerin bakımlarını ve onarımlarını üstleniyoruz. Teknelerin bakımında boyasını yapıyoruz çürüklerini yeniyoruz, her tarafını baştan aşağı temizleyerek sezona hazırlıyoruz. Hazır hale geldikten sonra Liman Başkanlığı tarafından denetleniyor ve denize tekrar veriliyor" ifadelerini kullandı.