Alanya'da orman yangını - ANTALYA

- Yanan alandan görüntü - İtfaiye ve arazözlerden görüntüler - Soğutma çalışmalarından görüntüler - Yanmış kaplumbağadan detay Alanya'da orman yangını - Yangında 5 dönüm alan zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.İhbar üzerine yangına bir helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı, bir su tankeri ve 30 işçiyle müdahale edildi.Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Yangında bazı hayvanlar da telef oldu.
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