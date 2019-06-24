Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alanya'da orman yangını - ANTALYA

Alanya'da orman yangını - ANTALYA

- Yanan alandan görüntü - İtfaiye ve arazözlerden görüntüler - Soğutma çalışmalarından görüntüler - Yanmış kaplumbağadan detay Alanya'da orman yangını - Yangında 5 dönüm alan zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.İhbar üzerine yangına bir helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı, bir su tankeri ve 30 işçiyle müdahale edildi.Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Yangında bazı hayvanlar da telef oldu.

İtfaiye Aracı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı