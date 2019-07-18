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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

İlk Müdahale Ağır Yaralı Avcılık Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklette hız yaptığı iddia edilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Özbekistan uyruklu erkek turiste çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya’dan Mersin istikametine doğru seyir halinde olan ve görgü tanıkların iddiasına göre aşırı suratlı olduğu öne sürülen Batuhan Arıkan’ın (19) idaresindeki 07 S 5635 plakalı motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Zakhid Khaknazarov (82) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü Arıkan ve Khaknazarov ağır yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Khaknazarov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Arıkan ise yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Arıkan, ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Khaknazarov ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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