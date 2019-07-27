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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisine polis baskını Haberi

Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisine polis baskını Haberi

Operasyondan detaylar

Güvenlik Önlemi Kıraathane Harekete Geç Polis Baskını Sınır Dışı 

-İşlem yapmaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş hanındaki kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaşan polis, düzenlediği baskında 2’si yabancı uyruklu kurpiyer kadın ile kumar oynatan 5 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı. Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mustafa Pasajı İşhanı’ndaki Çarli'nin Kıraathanesi olarak bilenen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sırlarında harekete geçti. Belirtilen adrese çok sayıda polis baskın düzenlerken çevrede de güvenlik önlemi alındı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca para karşılığı poker oynattığı iddia edilen Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. Saadettin V. ve Ukrayna uyruklu Natalia S. Ve Natalia O. İsimli kurpiyer kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede poker oynamada kullanılan iki adet poker masası bin 814 adet pul 14 deste açılmamış poker kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununa muhalefetten toplam 5 bin 120 TL ceza kesildi. Gözaltına Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. ve Saadettin V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kıbrıs’tan geldiği belirtilen 2 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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