Alanya'da kumar operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı - ANTALYA
- Alanya'da kumar operasyonu - 6 kişi gözaltına alındı - Kumar baskını yapılan işyerinden görüntüler Antalya 'da kumar operasyonu - Operasyonda kumar oynattıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığına yönelik istihbarat üzerine Şekerhane Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Pasajı'nda operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.İş yerinde çalıştığı belirlenen Ukrayna uyruklu 2 kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye ise "Kumar oynamak" ve "Kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamalarıyla toplam 5 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım